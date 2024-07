Fluminense negocia a contratação de Rigoni, ex-São Paulo

Na busca por reforços para deixar a lanterna do Brasileirão, o Fluminense tem interesse na contratação do atacante Emiliano Rigoni, ex-São Paulo, que defendeu as cores do Austin FC, dos Estados Unidos, na última temporada. Assim, o atleta, que rescindiu seu contrato em maio, deve chegar livre ao Tricolor. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

No momento, o clube carioca ofereceu um contrato de dois anos para o atacante, de 31 anos. Vale destacar que o atacante é um sonho antigo da diretoria, que tentou contratá-lo em janeiro. Na época, o Austin não quis liberá-lo e brecou um possível acordo.

O argentino já passou pelo futebol brasileiro. Em 2021, chegou ao São Paulo pelo valor de R$ 22,5 milhões e teve um bom desempenho sob o comando do técnico Hernán Crespo. No ano seguinte, aliás, desembarcou para atuar pelo Austin, em solo norte-americano, pelo valor de US$ 4 milhões, em torno de R$ 21 milhões.

Dessa forma, em três temporadas da MLS, Rigoni disputou 71 jogos, fez três gols e deu três assistências. Ele chegaria para reforçar o setor ofensivo, que tem sido inoperante no Campeonato Brasileiro. O atleta já teve passagens por Belgrano e Independiente, da Argentina, Zenit, da Rússia, Atalanta e Sampdoria, da Itália, e Elche, da Espanha, e pelo São Paulo.

Por fim, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Criciúma, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, os comandados de Mano Menezes estão na lanterna da competição, com apenas 7 pontos.

