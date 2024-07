De volta ao São Paulo após defender o Brasil na Copa América, o goleiro Rafael será titular no duelo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11). Ele garante que, ao longo deste mês, não deixou de acompanhar o Tricolor. Inclusive, o arqueiro elogiou a entrega dos companheiros.

“Mesmo de longe, acompanhei todos os jogos do São Paulo. E fiquei muito feliz com a entrega de todos. Espero neste meu retorno poder contribuir também para levar o São Paulo aos lugares mais altos da tabela”, comentou Rafael, que está perto do 100º jogo pelo Tricolor (soma 91).

Rafael não joga desde o dia 02 de junho, quando o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Desde então, o Tricolor entrou em campo oito vezes, com quatro vitórias (Criciúma, Bahia, Athletico-PR e Bragantino); duas derrotas (Cuiabá e Vasco) e dois empates (Inter e Corinthians). Neste intervalo, a equipe paulista teve Jandrei na posição.

Rafael está apenas em sua segunda temporada pelo São Paulo, mas já tem espaço na galeria de grandes jogadores do clube. Afinal, foi titular e decisivo nos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil deste ano.

O duelo contra o Atlético-MG, porém, é válido pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30. O Tricolor inicia a rodada em quinto lugar, com 27 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. As equipes, aliás, vão se enfrentar no primeiro final de semana de agosto, na capital paulista (a CBF ainda não desmembrou a rodada).

Rafael está com 35 anos e foi revelado pelo Cruzeiro, onde atuou profissionalmente entre 2010 e 2019. Foram poucos jogos, afinal, era reserva de Fábio. Já em 2020, o camisa 23 do São Paulo “pulou o muro” e foi para o Atlético-MG, onde ficou até 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post De volta ao São Paulo, Rafael valoriza raça de companheiros apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.