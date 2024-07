Saiba quando o Flamengo poderá contar com retornos da Copa América e do DM

A final da Copa América 2024 está definida e não terá qualquer representante do Flamengo envolvido. Com isso, os rubro-negros estão contando as horas para receberem o quarteto uruguaio de volta às atividades e, além disso, os lesionados também. A má notícia para o torcedor, no entanto, é que a lista de baixas na verdade aumentou para o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (11).

Tite ainda não poderá contar com retornos oriundos da Copa América ou do Departamento Médico para o jogo desta quinta-feira (11). Em contrapartida, o técnico terá Gabigol de volta aos relacionados após imbróglios sobre uma possível transferência ainda nesta janela.

Convocados retornam ao Flamengo

Eliminado pela Colômbia na semifinal, o Uruguai ainda tem mais um compromisso pela Copa América. Os comandados de Bielsa permanecerão nos Estados Unidos para disputa de terceiro lugar, contra o Canadá. O duelo está marcado para sábado (13), às 21h, em Charlotte. Sendo assim, o retorno dos jogadores acabou antecipado apenas em 24 horas.

A tendência, portanto, é que o quarteto retorne aos treinos do Flamengo apenas na próxima semana. Se tudo ocorrer dentro do planejamento, os jogadores estarão com o grupo nas atividades de segunda (15) ou terça-feira (15), no Ninho do Urubu.

O Flamengo deverá contar com o quarteto em campo apenas diante do Criciúma, em Brasília. O duelo está marcado para o próximo dia 20, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a expectativa é que Tite tenha quase todo elenco à disposição na partida – inclusive os lesionados.

Departamento Médico

O torcedor, conforme mencionado, terá motivos de sobra para comemorar no próximo dia 20. Isso porque além dos convocados, o Flamengo também deverá contar com o retorno de Everton Cebolinha aos gramados. O atacante teve lesão no quadril confirmada após a vitória sobre o Bahia, na 10ª rodada.

Já a passagem de Bruno Henrique pelo DM deve ser mais breve. O atacante está em fase de tratamento da entorse no tornozelo, mas avança bem e tem chances de encarar o Criciúma, em Brasília.

