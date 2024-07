Grêmio sofre segunda derrota seguida e acumula marcas preocupantes na Série A

Com a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, o Grêmio chegou a sua nona derrota no Campeonato Brasileiro. Trata-se do segundo revés consecutivo e os comandados de Renato Gaúcho atingem marca preocupante. Isso porque, o Imortal conquistou apenas uma vitória em suas últimas dez partidas na Série A.

Assim, a equipe somou apenas cinco pontos em 33 possíveis, o que representa um aproveitamento de pouco mais de 15%. Neste período, o Tricolor Gaúcho supera em pontuação apenas o Fluminense. A propósito, o site “Sofascore” divulgou outros números que também causam aflição.

Afinal, o ataque apresenta ineficiência com somente seis gols marcados. Outra comprovação da falta de pontaria da equipe se dá pela necessidade de 20 finalizações para conseguir balançar a rede dos adversários. Além de uma defesa frágil, pois sofreu 17.

Com esta campanha negativa, o Grêmio se encontra na zona de rebaixamento da Série A. Mais especificamente na 18ª colocação, com 11 pontos. Importante destacar que a equipe conta com dois jogos a menos devido a tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Dessa forma, se conseguir garantir pontos nesses compromissos atrasados, pode deixar o Z4. Cenário que ameniza a aflição da torcida.

Renato Gaúcho pede mudança de postura

Com a trajetória ruim da equipe no Campeonato Brasileiro alguns torcedores gremistas criticam Renato Gaúcho e pedem sua saída do comando. Contudo, na entrevista coletiva, o treinador assegurou que permanece no comando. Depois pediu a mudança de postura do elenco.

“Já disse aos jogadores: moro em hotel e tenho vergonha de sair para a rua. Mas saio, não me escondo. Não são todos os jogadores, mas alguns precisam ter vegonha na cara e saber o tamanho do Grêmio. Aqui tem tudo e não falta nada. Precisam reagir”, alertou o treinador.

Mesmo assim, ele mantém a confiança em seus jogadores.

“Neste momento, sem vencer, tudo é ruim. Ainda posso tirar muito desse grupo. Mas pagamos por falta de jogadores de área que façam gols. Temos jogadores em seleções, Diego Costa fora por lesão e outros machucados. No momento em que precisamos vencer, não temos homens que fazem gol em condições de entrar em campo. Fica mais difícil. Mas estão para chegar mais reforços”, demonstrou otimismo.

Grêmio muda o foco para a Copa do Brasil

O Imortal evita se abalar com mais uma derrota na Série A. Afinal, o time muda a chave, pois enfrentará o Operário de Ponta Grossa, no próximo domingo (14), às 11h (de Brasília), no Centenário. O embate será válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, as equipes empataram em 0 a 0.

