Clube inglês vende volante e prepara oferta para André, do Fluminense

O Fulham, da Inglaterra, concretizou a venda de João Palhinha para o Bayern de Munique, da Alemanha, e busca no mercado um substituto. Nesse sentido, o clube volta suas atenções para André, do Fluminense, e prepara uma oferta para contar com o volante na próxima temporada.

Dessa forma, o clube negociou a saída de João Palhinha por 46 milhões de euros (R$ 270 milhões), de acordo com o canal alemão “Sky Sports”. O principal alvo é o volante, porém o Tricolor procura uma recompensa maior, segundo o portal “Trivela”.

O Fulham já tentou a contratação do atleta antes e ofereceu 25 milhões de euros (R$ 146 milhões), mas o Tricolor espera receber 30 milhões de euros (R$ 209,5 milhões) ou um valor próximo. Diante desse cenário, a direção do clube inglês prepara uma nova proposta para tentar selar o acordo.

Internamente, a saída de André é considerada inevitável. Apesar disso, o Fluminense pretende convencer o clube inglês para que o jogador fique por mais tempo. Por outro lado, é improvável que eles aceitem em virtude da busca, de forma urgente, por uma nova peça no meio de campo.

Permaneceu em 2023

No ano passado, o atleta teve uma proposta do Liverpool, da Inglaterra, no valor de 30 milhões, cerca de R$ 160 milhões na cotação atual. Contudo, o Tricolor recusou a proposta e afirmou que só venderia no fim da temporada, após a disputa da Libertadores, que conquistou meses depois.

No entanto, os Reds queriam a presença do jogador já em agosto, o que fez com que a transação não se concretizasse. O atleta, portanto, permaneceu no clube carioca e esteve nas campanhas dos títulos inéditos da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024.

