Thiago Silva é registrado no BID e está perto de reestrear pelo Fluminense

O zagueiro Thiago Silva teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (11/07). Dessa forma, o defensor está liberado para fazer sua reestreia pelo Fluminense a partir da próxima partida da equipe no Campeonato Brasileiro.

A janela de transferência abriu nesta quarta-feira (10), no entanto os reforços só poderão atuar na próxima rodada (17ª). Afinal, a CBF estipulou que visa garantir o equilíbrio, visto que a abertura da janela acontece em meio à 16ª rodada do Brasileirão.

A Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento (DRT) da entidade só efetivará as solicitações de clubes da elite a partir do dia 11 de julho. Com isso, Thiago não poderá estar em campo no duelo com o Criciúma, que acontece nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

Com a aparição no BID, o zagueiro está regularizado para atuar a partir do confronto diante do Cuiabá, marcado inicialmente para o próximo dia 21 de julho. Curiosamente, data do aniversário de 122 anos do Fluminense, às 20h, na Arena Pantanal.

