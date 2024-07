Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Criciúma

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), pela 16ª rodada. Os comandados de Mano Menezes medem forças com o Criciúma, no Heriberto Hülse, e tentam reagir na competição. Com isso, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo em Santa Catarina.





Para o duelo, o técnico Mano Menezes contará com os retornos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante André, que desfalcaram a equipe contra o Fortaleza. Ambos voltam de suspensão e devem ser titulares em mais um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Por outro lado, o Tricolor tem uma extensa lista de desfalques. Entre os lesionados, estão Lelê, Manoel, Isaac, Lima e o uruguaio David Terans. Felipe Melo está recuperado e chegou a treinar com o grupo durante a semana, mas segue de fora. Marcelo, por sua vez, voltou a sentir dores na coxa direita no final do treino desta última quarta-feira (10).

Além disso, Jhon Arias segue com a Colômbia na disputa da Copa América e estará na final da competição continental no domingo, diante da Argentina. Por fim, Germán Cano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nossos relacionados para a partida desta noite! pic.twitter.com/TK7OQRF54D — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 11, 2024





Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Felipe Alves;

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Esquerdinha, Lucas Justen e Diogo Barbosa;

Zagueiros: Felipe Andrade, Thiago Santos e Antônio Carlos;

Volantes: André, Alexsander, Gabriel Pires e Martinelli;

Meias: Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto;

Atacantes: Marquinhos, Kauã Elias, Lucumí, Douglas Costa, Keno e John Kennedy

