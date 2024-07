Wanda Nara anuncia o fim do casamento com Mauro Icardi

Após 10 anos, chegou ao fim o casamento de Wanda Nara e Mauro Icardi. Em sua conta no Instagram, a modelo anunciou a separação do jogador, atualmente no Galatasaray, da Turquia.

Na publicação, Wanda não deu detalhes sobre o motivo do término.

“O quão difíceis são os finais e o quanto me custam. Tenho que ligar a TV ou ver nas redes versões que não são reais. Mas eu aceito porque faz parte do que é ruim, de quem eu sou. Resolvi me separar do Mauro mas não deixaremos de ser família. Tentar mil vezes mais quando há amor também não foi um erro. Não me arrependo de nada, dei a esse casal os melhores anos da minha vida, mas hoje tenho que ficar sozinha. Não há culpados nem terceiros, o nosso sempre foi mais forte que o externo. Minha prioridade sempre foi meus filhos e hoje mais do que nunca. Obrigado pelo respeito”, escreveu Wanda nas redes sociais.

Sites especializados em celebridades já informavam que o casamento passava por um novo período turbulento. Wanda, inclusive, foi flagrada chorando no último fim de semana pelo jornalista Gustavo Méndez. No registro, ela aparece com Icardi do lado de fora do prédio Chateau Libertador, onde reside em Buenos Aires.

Relação conturbada e traição a Maxi López

Wanda e Icardi estão juntos desde 2013, entre idas e vidas. A relação, que gerou as meninas Francesca e Isabella, teve início no período em que a influenciadora era casada com Maxi López, com quem tem três filhos (Valentino, Constantino e Benedicto). Na época, o caso ganhou os holofotes tanto na Itália, onde os jogadores eram companheiros de clube, quanto na Argentina.

