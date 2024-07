Vini Jr curte férias após eliminação da Seleção Brasileira

O atacante Vini Jr curte férias em Ibiza após disputar a Copa América com a Seleção Brasileira. O jogador, que vive a expectativa de uma possível conquista da Bola de Ouro, compartilhou em uma rede social o seu momento de lazer.

Na foto, Vini aparece a bordo de um iate. O astro do Real Madrid também foi flagrado andando de jet ski pela famosa cidade espanhola, local bastante frequentado por celebridades.

Após a Copa América, o jogador desfruta seus dias de férias antes do retorno para o início da temporada no Real Madrid, com previsão para agosto. Em outubro, Vini terá a chance de conquistar a Bola de Ouro. O brasileiro é apontado como um dos principais favoritos ao lado do inglês Jude Bellingham, seu companheiro de clube

Na competição com a Seleção Brasileira, Vini não conseguiu grande destaque, tendo contra o Paraguai a sua melhor atuação. O Brasil acabou caindo nas quartas de final para o Uruguai, mas o camisa 7 não atuou devido à suspensão.

