Mãe de Ugarte desmaia e precisa de cadeira de rodas durante confusão em Uruguai x Colômbia

A briga entre torcedores após a partida entre Uruguai e Colômbia na semifinal da Copa América 2024 afetou familiares de jogadores. Mabel, mãe do volante Ugarte, da seleção uruguaia, desmaiou no meio da confusão, precisou de assistência médica, tendo sido carregada em uma cadeira de rodas após o atendimento.

A confusão começou com os jogadores no gramado, mas uma briga de consideráveis proporções tomou conta da arquibancada central do Bank of America Stadium.

Jogadores do Uruguai, como o zagueiro Ronald Araújo e o atacante Darwin Núñez, por exemplo, se preocuparam por se tratar da área onde familiares dos jogadores acompanharam o duelo. O atacante do Liverpool, inclusive, acabou sendo atingido por um soco no rosto e chegou a pegar uma cadeira de ferro para atirar em colombianos, mas conseguiram impedir.

Por isso, ambos chegaram a subir no setor específico da confusão, enquanto alguns torcedores desceram para o gramado para fugir da pancadaria. Não há detalhes sobre a quantidade de feridos.

“Foi um desastre, uma parte da torcida atacando as nossas famílias, muitos de nós com crianças pequenas. Espero que os organizadores percebam, isso acontece sempre, torcedores embriagados que se comportam assim”, disse o zagueiro uruguaio José Giménez após a partida.

