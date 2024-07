Flamengo renova contrato e aumenta multa rescisória de Wesley

O Flamengo renovou o contrato do lateral-direito Wesley nesta quinta-feira (11/07). O vínculo do jogador, que antes era válido até o fim de 2025, foi prolongado até dezembro de 2028. A informação é do “ge”.

Além da renovação de contrato, Wesley também ganhou uma nova multa rescisória no Flamengo. O valor do jogador de 20 anos subiu para 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

A renovação de contrato é uma forma do Flamengo se proteger do mercado. Afinal, Wesley vem atraindo olhares do futebol europeu. O Bournemouth, da Inglaterra, fez uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) pela contratação do lateral. No entanto, os dirigentes rubro-negros não concordaram com os valores oferecidos e disseram “não” para oferta.

Passagem de Wesley pelo Flamengo

Após passagens por Figueirense e Tubarão, Wesley chegou nas categorias de base do Flamengo em 2021. O lateral-direito estreou profissionalmente com Vítor Pereira em 2023 e se tornou titular com Jorge Sampaoli. O jogador, por sua vez, perdeu espaço para Varela depois da chegada de Tite.

No entanto, Varela está atuando pelo Uruguai na Copa América e vem sendo desfalque nos últimos jogos do Flamengo. Assim, Wesley tem ganhado sequência como titular no Brasileirão. O jogador, dessa forma, vem superando as desconfianças de parte da torcida e tem protagonizado atuações seguras em campo.

