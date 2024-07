Fora dos planos do técnico Fábio Carille, o zagueiro Leonardo Zabala, de 22 anos, está próximo de deixar o Santos. O boliviano vai rescindir seu contrato, que expiraria em dezembro de 2025. Agora, vai assinar com o Cancún FC, do México. Para liberá-lo sem custos, o Peixe exigiu uma pequena parcela dos direitos do atleta.

Os mexicanos optaram, inicialmente, por um empréstimo com opção de compra. No entanto, a Fifa estabelece um limite para empréstimos internacionais. Dessa maneira, o Santos e o agente do zagueiro chegaram a um acordo pela rescisão amigável, com o clube brasileiro garantindo um percentual para uma futura venda, segundo o “ge”.

Agora, falta apenas a finalização dos trâmites burocráticos para a rescisão ser sacramentada. Assim, Zabala deve se apresentar ao Cancún FC nos próximos dias, para a disputa da Segunda Divisão local.

LEIA TAMBÉM: Fábio Carille pede reforços no Santos; veja as posições

O boliviano chegou ao Peixe em 2021 e completou a base no clube, passou ao elenco profissional após estourar a idade do sub-20, mas não chegou a entrar em campo em um jogo oficial pelo time principal.

Quando chegou ao Santos, no início do ano, Carille afastou o zagueiro dos treinos com o elenco profissional, que passou a treinar em horários alternativos. O atleta não gostou da postura do treinador, principalmente porque vislumbrava uma convocação para a seleção da Bolívia para a Copa América, o que acabou não ocorrendo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zabala está perto de rescindir com o Santos e jogar no futebol mexicano apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.