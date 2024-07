Watkins explica comemoração no gol da classificação da Inglaterra

Autor do gol da classificação da Inglaterra para a final da Eurocopa, na vitória por 2 a 1 sobre a Holanda, o atacante Ollie Watkins explicou a comemoração eufórica, dizendo que era uma promessa aos companheiros de seleção. O jogador do Aston Villa disse que sabia do sentimentos dos atletas que não vêm atuando na competição continental.

“Eu prometi para o Henderson e para o Dunk que, se fizesse um gol, iria correr e comemorar com eles. Às vezes você pode se sentir um pouco deixado de lado por não estar no campo participando de maneira decisiva”, declarou o atacante, ao programa “Lions Den”, da Inglaterra.

Watkins entrou no lugar do capitão Harry Kane aos 35 do segundo tempo. Dez minutos depois, ele recebeu passe açucarado de Palmer, girou na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro holandês.

“Obviamente eu estava sentado no banco vivenciando isso, então quis tornar especial para todo mundo. E sim, foi legal que todos eles entraram no campo e puderam fazer parte disso”, comentou.

Southgate recebia críticas na Inglaterra

Até o jogo da semifinal contra a Laranja Mecânica, o técnico Gareth Southgate usou 21 dos 26 jogadores que estão na Alemanha para a disputa da Eurocopa. Entre os atletas de linha, somente Dunk, Joe Gomez e Wharton não atuaram até o momento. Ramsdale e Henderson também estão zerados. Afinal, o goleiro Pickford atuou em todos os minutos.

A imprensa inglesa vem criticando as escolhas de Southgate durante a competição. O principal argumento é a pouca utilização de Palmer, que foi um dos grandes nomes da Premier League na última temporada, destacando-se pelo Chelsea. Ele entrou contra a Holanda e foi decisivo, dando o passe para Watkins marcar.

A Inglaterra volta a campo no próximo domingo, quando faz a final contra a Espanha, no Estádio Olímpico de Berlim, às 16h (de Brasília).

