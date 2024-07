Neymar perde a paciência e entra na justiça contra sósia

Neymar tomou uma atitude inesperada. Ele precisou entrar na Justiça contra um de seus sósias, um de seus “gêmeos” mais famosos. O “falso” Ney tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, mas não tem boa relação com o craque do Al-Hilal.

A revista “Veja” foi a primeira a informar. Segundo a publicação, o atleta entrou com uma ação de oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O desejo de Neymar é impedir que Eigon Oliveira utilize o termo “Sósia do Ney”.

O motivo para a decisão de Neymar não está claro. Curiosamente, Neymar e Eigon já fizeram um comercial e participaram de programas de televisão juntos.

Há poucos meses, o sósia do Neymar se passou pelo jogador e deu entrevista a uma emissora de televisão no México. Na situação, Eigon foi questionado sobre o jogo entre Chivas ou América. Ele tirou sarro com a situação e publicou nas redes sociais.

