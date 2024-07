O técnico Gabriel Milito, do Atlético, viveu dias intensos e preocupantes recentemente. Goleadas sofridas, duras derrotas em casa, como para Flamengo e Palmeiras, adversários diretos na luta pelo título. E o motivo é claro na cabeça de comissão técnica: os vários desfalques pelos mais diversos motivos.

No entanto, isso está com os dias contados. Primeiro por ter de volta os atletas que estavam nas seleções, segundo por causa dos reforços. Afinal, o clube regularizou os novos contratados.

Os zagueiros Lyanco, Junior Alonso e o meia Bernard foram regularizados, na manhã desta quinta-feira (11), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Bernard está de volta ao Atlético após 11 anos. Ele chegou a assinar um pré-contrato no início do ano e agora veste a camisa do Galo para a segunda passagem pelo clube.

Outro que já esteve em Belo Horizonte, em outras duas oportunidades, foi Junior Alonso: 2020 a 2021. Em 2022, retornou por causa da guerra na Rússia. Agora o atleta está de volta para novo contrato.

A novidade do dia, afinal, ficou com Lyanco. O zagueiro passou por São Paulo e Botafogo no futebol brasileiro e gostou do projeto apresentado pelo Atlético. Vale ressaltar que o Glorioso procurou o atleta, mas por ter chegado antes, o Galo teve prioridade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético regulariza reforços e time poderá estar bastante reforçado para o jogo contra o Juventude apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.