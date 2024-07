Palmeiras derrota Atlético-GO e assume a liderança provisória do Brasileirão

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão saíram através Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinicius (contra). O Dragão marcou o seu único gol com Shaylon. Com o placar, o Alviverde chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança provisória do torneio. O time goiano fica com 11 pontos, na penúltima colocação.

Calendário

Na próxima jornada, o Palmeiras visita o Botafogo, no Nilton Santos. Enquanto isso, o Atlético-GO vai atrás da sua recuperação diante do Vasco, em São Januário.

Primeiro tempo elétrico

Os primeiros minutos de jogo foram eletrizantes. Flaco López aproveitou a oportunidade e abriu o marcador logo aos seis minutos. A resposta veio na sequência. Shaylon arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Weverton. A igualdade deu moral ao Dragão, que teve a chance de virar na bola parada, mas o travessão evitou o gol.

Em modo avião, o Palmeiras pouco apresentou. Nos minutos finais, o time da casa encaixou o jogo dentro de campo e até tentou retomar a vantagem no abafa, mas sem muito sucesso.

Segundo tempo e gols do Palmeiras

Na etapa final a história foi diferente. Com mais fome e disposição, o Palmeiras marcou o segundo gol com Raphael Veiga na assistência de Estêvão. Pouco depois, Estêvão saiu na cara de Ronaldo, parou na defesa do goleiro e Alix Vinicius, que vinha na corrida, mandou contra o próprio patrimônio.

O Dragão ainda teve chances de descontar com Roni. Mas o seu chute, da entrada da pequena área, foi por cima do travessão e enterrou qualquer possibilidade de reação.

PALMEIRAS 3 X 1ATLÉTICO-GO

16ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 11/7/2024 (quinta-feira)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 26.897 ( pagantes)

Renda: R$ 2.751.729,57

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan, aos 38/2ºT); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho, aos 24/2ºT) e Raphael Veiga; Rony (Luighi, aos 38/2ºT), Estêvão (Caio Paulista, aos 38/2ºT) e Flaco López (Dudu, aos 24/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Marcão (Luiz Felipe, aos 24/2ºT), Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Barbalhas (Alejo Cruz, aos 14/2ºT), Rhaldney (Roni, aos 14/2ºT) e Shaylon (Emiliano Rodríguez, aos 33/2ºT); Yony Gonzalez (Max, aos 33/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Flaco López 6’/1°T (1-0); Shaylon 9’/1ºT (1-1); Raphael Veiga 5’/2º T (2-1); Alix Vinicius 7’/2ºT (3-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Thiago Rosa Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Estêvão (PAL) Barbalhas, Max (ACG)

Cartão vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras derrota Atlético-GO e assume a liderança provisória do Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.