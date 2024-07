Ramón Díaz comanda primeiro treino pelo Corinthians; saiba detalhes

O técnico Ramón Díaz iniciou, nesta quinta-feira (11), o seu trabalho à frente do Corinthians. À tarde, na reapresentação do elenco após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão, o argentino comandou o primeiro treino no CT Joaquim Grava.

Enquanto os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos no Rio de Janeiro fizeram um regenerativo na parte interna do centro de treinamento, o restante do grupo começou com uma ativação na academia.

Após o aquecimento já no gramado, os jogadores realizaram atividades com posse de bola em dois toques, troca de passes, além de tiros de corrida.

Alguns garotos das categorias de base, como o zagueiro Rafael Venâncio o lateral-esquerdo Tabone, os volantes Kauê e Kalil, e o meia Pires, participaram dos treinos.

A ausência ficou por conta do lateral-direito Fagner, que permanece aos cuidados da preparação física em fase de transição. Ele não atua pelo Timão há pouco mais de um mês.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (16). Recebe o Criciúma às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desafio de Ramón Diaz e sua comissão técnica é árduo. Afinal, o Corinthians custa a se livrar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa o 17 lugar, com 12 pontos.

