Mano elogia jovens e entrega do Fluminense: ‘Esse é o caminho’

O Fluminense lutou e arrancou empate no fim com Criciúma por 1 a 1, nesta quinta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em coletiva após o duelo, o técnico Mano Menezes destacou Kauã Elias e João Henrique, o Esquerdinha, que fizeram diferença para o Tricolor buscar o empate. Posteriormente, ele reforçou a entrega de toda a equipe.

“Na entrevista de apresentação, disse que não ia ser a idade que seria determinante. Para os jovens, não tem idade. A questão é produção, é rendimento. A gente respeita muito o campo e o campo mostra que eles merecem essa oportunidade. E terminar os jogos em intensidade alta. Você tem uma sequência muito grande de jogos. Temos que ter elenco para entrar em qualquer momento do jogo”, disse o treinador.

O técnico Mano Menezes, aliás, destacou a entrega dos jogadores para conquistar um ponto importante em meio à briga contra a zona de rebaixamento.

“A gente leva um ponto que certamente não é o ideal, mas nessa hora das contas, você tem que saber que o adversário não fez três. Você tira dois pontos de última hora do adversário, e me parece, com méritos. Criamos para fazer até mais do que um gol. Estamos melhorando, retomando, esse é o caminho. A equipe mudou o comportamento, a entrega dos jogadores foi elogiável”, destacou.

Queda pós Libertadores

O treinador tricolor, inclusive, tentou explicar a queda de rendimento da equipe nos últimos meses após a conquista da Libertadores. No entanto, ele acredita no retorno do melhor rendimento em breve.

Ninguém espera. Você imagina outras coisas e está disputando a última colocação do campeonato. Aparece outro tipo de problema. Interrompe um trabalho, chega um técnico novo e você precisa organizar a equipe de acordo com o que você acredita. Os jogadores são capazes e logo vamos ter melhor desempenho.

O Fluminense, aliás, volta a campo apenas no dia 21 de julho, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Mano Menezes, inclusive, poderá contar com Thiago Silva, Nonato e volta de Jhon Arias após período com a Colômbia.

