Artur Jorge valoriza coletivo do Botafogo e já mira Palmeiras

Com mais garra do que técnica, o Botafogo bateu o Vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Barradão, e garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o técnico Artur Jorge valorizou o resultado positivo diante dos baianos e também a entrega da equipe em campo.

“Destacar a entrega da equipe, um coletivo forte que procurou controlar. Estivemos grande parte à frente. Perdemos uma situação numa casualidade, que perdemos também o Eduardo. Tivemos ânimo para buscar a vantagem levar a vitória e os três pontos para seguir o nosso caminho”, destacou.

Artur Jorge, aliás, já projetou o duelo contra o Palmeiras pela próxima rodada do Brasileirão. O português elogiou o adversário.

“Vamos fazer uma preparação de forma segura, capaz. Vamos pensar a melhor forma de contrariar esse Palmeiras, que é uma equipe muito boa. Tendo em conta aquilo que tem sido o desempenho desse Botafogo, seguramente não terá ninguém que ficará contente ou satisfeito de enfrentar essa equipe também”, disse.

O treinador também não descartou a possibilidade da presença de Allan e Igor Jesus estrearem pelo Glorioso no próximo jogo. Almada, aliás, ainda está com a seleção argentina e não teria tempo hábil.

“Estamos tentando fazer a integração de forma progressiva. Têm treinado muito bem, foram bem acolhidos, são jogadores que raecem que estão há muito tempo. Tendo em conta não só o que é adaptação, como a condição. Temos boas perspectivas de poder contar com eles no próximo jogo”, pontuou.

Situação de Carlos Eduardo e Luiz Henrique

“O Carlos é mais preocupante pelo momento e a forma como acaba se lesionando. O Luiz não parece preocupante, porque foi uma gestão pelo problema que estava tendo para não correr o risco de perdê-lo mais para frente”.

O resultado, inclusive, devolveu o Botafogo à liderança do Campeonato Brasileiro, posto que não ocupava desde a nona rodada. Na próxima rodada, o Glorioso, aliás, fará um duelo de primeiro contra segundo diante do Palmeiras, que tem os mesmos 33 pontos, no Nilton Santos, dia 17 de julho.

