Ulisses assina contrato em definitivo com clube português e deixa o Vasco

O zagueiro Ulisses, que tinha contrato até dezembro deste ano com o Vasco, assinou em definitivo com o Nacional, de Portugal, e seguirá com sua experiência no futebol europeu. Assim, o Cruz-Maltino abriu mão desse tempo restante para liberar o atleta, porém manterá 35% dos direitos econômicos do defensor. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador, que estava no clube português por empréstimo, chamou a atenção da direção, que fez a proposta oficial. Ao longo do primeiro semestre, o defensor ajudou o Nacional a voltar à elite do futebol de Portugal, com 33 partidas e um gol.

O defensor iniciou sua carreira na categoria sub-17 do Atlético Diadema de São Paulo. Em seguida, foi defender a base do Cruz-Maltino, em 2018. Dois anos depois, subiu para o elenco do profissional e participou de dois jogos.

Em três anos no grupo principal, Ulisses teve poucas oportunidades. No caso, somente 17 partidas. A última vez em que entrou em campo pela equipe carioca foi em 2022. O defensor começou o ano como titular do Zé Ricardo. Foram 10 partidas, apenas duas delas como reserva.

O ex-treinador do clube de São Januário deu minutagem ao zagueiro, contudo uma complicada lesão no ligamento do pé esquerdo atrapalhou a sequência. Devido ao problema, ele precisou passar por cirurgia para corrigi-lo e ficou mais de sete meses longe dos gramados.

