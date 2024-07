Técnico do Mirassol se manifesta após cobranças por demissão de Yuri Lima

O técnico do Mirassol, Mozart Santos, também tem sido alvo dos fãs da cantora Iza após o fim do relacionamento com Yuri Lima. Isso porque as redes sociais do treinador foram tomadas de pedidos pela demissão do jogador, que marcou gol no empate em 2×2 com o Grêmio Prudente. As cobranças foram tantas que o comandante se manifestou sobre a traição do atleta.

Mesmo com os diversos pedidos, a demissão de Yuri Lima está descartada pelo Mirassol. O técnico, inclusive, demonstrou um tom acolhedor ao jogador diante do ocorrido e disse que “ele está triste pelo erro que cometeu”.

“Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião”, declarou Mozart.

Demissão no Mirassol

Mozart em todo momento fez questão de declarar apoio e carinho a Yuri Lima. Não à toa, apesar dos pedidos, deixou claro que casos particulares não interferem em nada a permanência do atleta no Mirassol. Ainda descartou qualquer interferência no convívio do grupo.

“E por que afetaria (o Mirassol)? É um problema pessoal dele. É especulação. Não tem nenhum carnaval, estão criando monstro onde não existe, não tem nada que afetar grupo nenhum. É a vida particular dele só”, declarou.

Técnico demonstra apoio a Yuri Lima

Ainda em entrevista ao UOL, Mozart prestou solidariedade a Yuri e criticou a série de ataques nas redes sociais.

“Nós estamos sujeito ao erro. Qual que é o grande problema hoje, principalmente desse mundo virtual, é que todo mundo é juiz de tudo. O menino já está sendo execrado e tal, o problema é dele com a mulher, são eles que têm que resolver”, protestou.

Por fim, Mozart disse que a decisão está nas mãos de Iza: “Se ele errou, ele tem que assumir. Mas cabe a ela perdoar ou não, eles vão ter um filho juntos”. E concluiu: “Porém, a única coisa que fiz, como pai, é prestar minha solidariedade a ele”.

