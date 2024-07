Santos inscreve João Basso na Série B

O Santos inscreveu o zagueiro João Basso para a sequência da Série B. O defensor estava treinando com o elenco desde junho, quando retornou do Estoril (POR) por empréstimo. No entanto, como a janela da transferências internacionais só foi reaberta nesta semana, ele não pôde ser inscrito antes.

Apesar da inscrição, o Santos ainda não sabe se contará com Basso até o final do ano. O Peixe não descarta negociar o atleta novamente. No entanto, o Alvinegro espera forte assédio por Joaquim, atualmente o principal defensor do time paulista na Série B. Assim, teria que segurar João.

Basso foi cedido ao Estoril (POR) no início deste ano, onde disputou 14 partidas na Europa e fez um gol. No contrato de cessão temporária, havia uma cláusula dando ao clube a opção de compra. Assim, o defensor voltou à Vila Belmiro após os portugueses não se manifestarem.

Carreira de João Basso

João Basso tem 27 anos e é curitibano. Ele começou a carreira no Paraná Clube, em 2015. Depois, teve uma primeira passagem pelo Estoril e defendeu ainda o Real Massamá e o Arouca, também de Portugal. O Santos também conta com Gil, Jair Cunha e Alex Nascimento para o setor defensivo, sendo o primeiro titular ao lado de Joaquim.

O zagueiro jogou pelo Santos no segundo semestre do ano passado, que culminou com o rebaixamento à Série B. Aliás, com a queda, João Basso aceitou uma redução de salarial em 2024, mas logo foi emprestado para a equipe portuguesa e nem chegou a atuar nesta temporada. Ele jogou 14 vezes e não marcou gols pelo Peixe no ano passado.

O Santos é o líder da Série B, com 25 pontos em 14 jogos. Inclusive, o próximo compromisso da equipe de João Basso é contra o Ituano, nesta segunda-feira (15), às 20h, na Vila Belmiro. O G4 da Segundona tem ainda América-MG (25), Vila Nova (24) e Sport (23). Já o primeiro fora da zona de acesso é o Avaí, com 23.

