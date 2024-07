Hugo Souza diz que está maduro para desafios no Corinthians

O Corinthians apresentou o goleiro Hugo Souza nesta sexta-feira (12). Em sua primeira entrevista coletiva como arqueiro do Timão, o atleta garante que está maduro os desafios na equipe paulista. Vale lembrar que o agora camisa 1 chega para ajudar a livrar o time do rebaixamento no Brasileirão.

“É um Hugo muito mais maduro, uma passagem vitoriosa, de altos e baixos, sou um rapaz de 25 anos que aprendeu com os acertos e erros, mas me sinto pronto para o desafio que é defender o Corinthians. A Fiel pode esperar um Hugo comprometido com o trabalho, dentro e fora de campo”, comentou Hugo Souza.

O goleiro chega com outra missão para lá de desafiadora: substituir Cássio, amplamente considerado o maior arqueiro e ídolo da história do Corinthians. Hugo Souza, pelo menos no primeiro momento, disputará posição com Matheus Donelli, que é três anos mais novo e revelado no próprio Timão. Hugo vê em si duas habilidades que podem lhe ajudar nesta competição.

“Particularmente gosto muito do momento pênalti, momento que estudo, me preparo e tento sempre dar o meu melhor. Com certeza tenho vontade de ajudar o Corinthians nessa ocasião, momento que me sinto bem e que gosto, é a hora de passar toda a responsabilidade para o batedor e se tiver a oportunidade de me destacar nisso, vou gostar muito”, analisou Hugo.

“Trabalho isso todos os dias (sair com os pés). A primeira função do goleiro é defender, mas o futebol evoluiu e o goleiro precisa ajudar o time a construir. Me vejo muito preparado para isso, a gente trabalha para desempenhar no jogo o que fazemos no treino. É algo que nunca vamos deixar de treinar, passar segurança não só defendendo as bolas, mas em um passe e em outras funções. Estou preparado para poder ajudar o clube também com isso”, acrescentou o arqueiro.

