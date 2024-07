Bernard abre o jogo sobre titularidade e adaptação em seu retorno ao Atlético

O meia-atacante Bernard revelou detalhes e falou sobre a nova adaptação ao futebol brasileiro em seu retorno após 10 temporadas fora. O jogador está relacionado pelo técnico Gabriel Milito para o duelo do Galo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, nesta terça-feira (16).

O Atlético, aliás, ocupa atualmente a décima colocação, com 21 pontos. Assim, enfrentará o time gaúcho, que vem embalado pela grande classificação na Copa do Brasil ao eliminar o Internacional. No Brasileirão, o Juventude é o décimo terceiro e tem 19 pontos conquistados.

“Estou bem. O último jogo que joguei faz dois meses, praticamente. Mas venho treinando há um bom tempo. É lógico que o treino difere do jogo. A gente tem que pegar o ritmo do jogo. Mas darei o meu melhor até onde posso, se eu começar ou não”, falou o jogador em entrevista ao canal do Breno Galante.

Último jogo de Bernard foi em maio

O último jogo de Bernard foi pelo Panathinaikos, da Grécia, no dia 25 de maio. Inscrito no BID e regularizado, ele poderá fazer sua estreia contra o Juventude. E falou sobre seu dia a dia desde o retorno ao clube mineiro.

“Tem aquela diferença de cada lugar, tem a sua forma de jogar, tem uma intensidade diferente. Então, eu estou bastante tempo fora, não se trata de adaptação ao local, mas sim de entender como está o futebol brasileiro agora”, finalizou.

