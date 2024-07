Jogadores da Argentina cantam música racista e transfóbica após título

Os jogadores da seleção argentina tiveram uma atitude lamentável em festa do título da Copa América. Os atleta cantaram uma música com tom racista e transfóbica dentro do ônibus que os levou de volta ao hotel após a conquista do 16° título.

“Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p… do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês”, diz a letra da música.

che se les fue larga a los muchachos no? pic.twitter.com/K6L2yk9aVy — RC (@rivercopero_) July 15, 2024

Enzo Fernández, volante da seleção argentina, registrava os momentos de festa em uma live no Instagram, mas interrompeu a transmissão ao perceber os gritos racistas ecoando entre os jogadores.

Não é a primeira vez que a música aparece. Ela se notabilizou na Copa do Mundo de 2022, quando constantemente torcedores argentinos ecoavam o grito racista. Os trechos racistas, aliás, estão contidos nas frases sobre as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos deles vindos do continente africano.

A transfobia aparece no trecho sobre um suposto relacionamento de Mbappé. Em 2022, a imprensa francesa especulou que o astro francês estaria se relacionando com uma modelo transsexual.

Com a bola rolando, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0, na prorrogação, e conquistou a Copa América pela 16ª vez em sua história. O gol do jogo foi marcado por Lautaro Martínez.

