Grêmio x Cruzeiro (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes de Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo vale pela décima quarta rodada e será disputado no Estádio Airton Ferreira da Silva. Casa do Imortal em jogos da categoria.

Onde assistir

O jogo não terá transmissão oficial.

Como chega o Cruzeiro

O time mineiro ocupa a terceira colocação do Brasileirão da categoria e soma 24 pontos em 13 jogos realizados. Assim, chegará para a partida contando com os gols de Kaique Kenji Takamura Correa. O atacante, aliás, já deixou sua marca nove vezes na competição e é o artilheiro isolado.

Como chega o Grêmio

Com uma campanha modesta, em que está atualmente em décimo lugar com 19 pontos, porém com 10 jogos, três a menos que a maioria da competição, o Grêmio vem de empate contra o Corinthians, fora de casa, pelo placar de 3 a 3.

GRÊMIO X CRUZEIRO

14ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 16/07/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva (RS)

GRÊMIO: Cássio, Karele, João Vitor, Fernandinho, Cristiano, Hiago, Pedro Vitor, Vinicius Ferraz, Lian, Guga e João Lima. Técnico: Ruimar Kunzel

CRUZEIRO: Otávio, Dorival, Pedão, Kelvin e Nicolas; Matheus Rihkiman, Jhosefer e Xavier; Kaique Kenji, Tevis e Gui Meira Técnico: Murilo Rodrigues

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)

Assistentes: Artur Avelino Birk Preissler e Cassio Pires Dornelles (Ambos do Rio Grande do Sul)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.