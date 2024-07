Cruzeiro planeja ficar com Barreal em definitivo: veja valores

O Cruzeiro mostra interesse em contar com Álvaro Barreal ao final deste ano. O jogador vem se destacando sob o comando de Fernando Seabra, e a diretoria celeste mira um negócio a longo prazo.

O jogador está emprestado pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, ao Cruzeiro. Barreal é um dos jogadores que chegou ainda na gestão Ronaldo. O modelo é empréstimo com opção de compra.

O argentino, aliás, vem agradando a nova diretoria, sendo do empresário Pedrinho. Uma possível negociação entre as partes envolvidas pode sair por 20 milhões de reais; ao menos é o valor citado na chegada do atleta ao Cruzeiro.

Todavia, o jogador é titular nas últimas partidas pelo Cruzeiro. Ao todo, na temporada, ele fez um gol e contribuiu com três assistências em 20 partidas. Assim, o argentino é peça importante no momento de reação do time mineiro no Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro de Barreal e companhia é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro

Desse modo, o Cruzeiro de Barreal e companhia está em quinto lugar com 29 pontos em 16 jogos. Assim, volta a campo no sábado (20) para enfrentar o Palmeiras, fora de casa. No último final de semana venceu o Bragantino por 2 a 1, em seus domínios.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.