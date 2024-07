Saiba por que Leila Pereira não fará viagem ao Rio para Botafogo x Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não seguirá viagem com a delegação para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Botafogo na quarta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro. O Jogada10 apurou que o motivo para a ausência, na visão da dirigente, é a “questão da segurança”.

Desde a marcante virada alviverde por 4 a 3, que praticamente modificou o cenário do Brasileirão-2023, se criou um clima de animosidade entre John Textor, dono da SAF alvinegra, e a mandatária alviverde. O jogo desta semana, aliás, será o primeiro duelo entre as equipes desde aquele episódio.

Leila e Textor passaram a trocar farpas, o que corrobora para um clima desfavorável para quarta-feira. O empresário americano, aliás, acusa frequentemente o Palmeiras de receber favorecimento em partidas das edições de 2022 e 2023 do Brasileiro. A postura revoltou a presidente do Palmeiras, que chegou a a se referir a Textor como “idiota” em entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura.

Desse modo, Leila não tem interesse algum em firmar contato com Textor após o conflito que envolve disputas judiciais. O entedimento dela é o de que sua presença no Estádio Nilton Santos atrairia as atenções para o extracampo em detrimento do jogo que vale a ponta do campeonato. Assim, ela permanecerá na capital paulista.

Botafogo e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição, com 33 pontos – os cariocas levam vantagem por conta de dois gols a mais (27 a 25).

