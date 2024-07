Kevin Serna chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Reforço do Fluminense nesta janela, Kevin Serna, do Alianza Lima, chegou ao Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (16), para realizar exames e assinar contrato. O Tricolor pagará 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante.

Neste primeiro momento, o colombiano não falou com a imprensa. Ele, portanto, chega para reforçar um setor que está em baixa na temporada. O ataque tricolor tem tido dificuldade para ser eficiente, e o atleta pode atuar tanto como ponta quanto como segundo atacante.

Vale lembrar que o jogador estufou a rede do Tricolor em duas oportunidades em 2024. Na partida de estreia pela Libertadores, marcou o gol da equipe peruana, enquanto voltou a balançar a meta de Fábio no confronto pela última rodada da fase de grupos, no Maracanã.

Nas redes sociais, o centroavante Hernán Barcos se despediu do companheiro colombiano. O veterano desejou boa sorte para o atleta, que terá sua primeira oportunidade no Brasil. O pirata, aliás, teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio.

Além disso, o Tricolor segue mapeando o mercado e fez uma proposta por Ignácio, do Sporting Cristal, também do Peru, e Facundo Bernal, que atua pelo Defensor Sporting, do Uruguai.

