VP de futebol, Marcos Braz deixará cargo no Flamengo

O desfecho da gestão Rodolfo Landim também marcará o fim da linha para Marcos Braz à frente da vice-presidência do Flamengo. O vereador comunicou o mandatário que não permanecerá no cargo mesmo em hipotética vitória de Rodrigo Dunshee, candidato da situação, nas eleições do clube.

Marcos Braz se reuniu recentemente com Rodolfo Landim para comunicá-lo sobre a decisão. Além disso, o, ainda, VP de futebol do Flamengo também legitimou seu desejo a Rodrigo Dunshee – que o mantinha como opção para função na próxima gestão. Não se sabe, no entanto, se o candidato da situação tentará convencê-lo a mudar de ideia.

Quem assume a função

Conforme noticiado por Mauro Cezar, da UOL, Dunshee ainda pode tentar manter Marcos Braz no cargo para próxima gestão. No entanto, apesar do impacto do vereador, a situação trabalha com outra prioridade para assumir a função a partir de 2025.

As decisões da chapa de Dunshee indicam Diogo Lemos como sucessor de Marcos Braz à frente da vice-presidência do Flamengo. Envolvido na atual gestão, o dirigente atualmente exerce a função de VP do gabinete de Landim e figura entre membros do Conselho do Futebol. A preferência por Diogo foi noticiada primeiramente pelo Coluna do Fla.

Eleições no Flamengo

A corrida para as eleições do Flamengo, em dezembro, tem dois pré-candidatos oficiais e Luiz Eduardo Baptista – que deve legitimar candidatura em breve. Há, ainda, a possibilidade de Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, concorrer novamente pelo cargo.

Rodrigo Dunshee, conforme mencionado, concorre pela situação e já oficializou pré-candidatura recentemente. Assim como Maurício Gomes de Mattos, que deixou a vice-presidência de embaixadas e consulados de Landim para tentar se eleger com o próprio grupo político.





Um dos nomes mais cotados, no entanto, ainda prepara a renúncia da presidência do conselho administrativo do Flamengo. Trata-se de Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Parte da gestão de Landim se mobilizou para apoiá-lo nas eleições e a tendência é que o atual mandatário perca ainda mais respaldo após candidatura do dirigente.

Presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, Eduardo Bandeira de Mello também estuda uma possível candidatura em agosto. O ex-mandatário chegou a ser pressionado por aliados para definir estratégias de campanha da oposição, mas ainda não se decidiu. A ideia é manter cautela com os companheiros políticos e definir a situação até o próximo mês.

