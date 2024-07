Gareth Southgate comunica saída da seleção da Inglaterra

O treinador Gareth Southgate anunciou que deixará o comando da seleção da Inglaterra, nesta terça-feira (16). O profissional comunicou sua decisão dois dias depois de perder a final da Eurocopa por 2 a 1 para a Espanha. A propósito, este foi o segundo vice-campeonato consecutivo do técnico pelos “Três Leões”.

“É hora de mudança e de um novo capítulo. A final de domingo em Berlim contra a Espanha foi meu último jogo como técnico da Inglaterra”, confirmou sua saída por meio de comunicado feito pela Federação Inglesa de Futebol.

Southgate permaneceu na função por oito anos e comandou a seleção da Inglaterra por 102 partidas. Ele teve papel preponderante em levar a equipe às fases finais dos grandes torneios. Neste período, chegou às semifinais da Copa do Mundo, na edição de 2018, na Rússia, quando perdeu para a Croácia por 2 a 1, na prorrogação. Quatro anos depois, foi até as quartas de final, quando caiu para a França pelo mesmo placar.

Além disso, esteve presente nas duas últimas finais da Eurocopa. Em 2021, a Inglaterra sediou a competição, mas, na decisão, levou a pior nos pênaltis para a Itália, nos pênaltis. Já na edição deste ano, saiu atrás do placar, conseguiu o empate diante da Espanha, porém, sofreu o segundo gol na prorrogação, no estádio Olímpico de Berlim.

“O grupo que levamos para a Alemanha está repleto de jovens talentos empolgantes e eles podem ganhar o troféu com que todos sonhamos. Eu tenho muito orgulho deles”, frisou Southgate.

Inglaterra bate na trave na missão de conquistar segundo grande título

Mesmo com as boas trajetórias nas últimas edições de grandes campeonatos, Southgate sofreu críticas por não conseguir fazer seu time ter bom desempenho. Exemplo disso é que, para a Eurocopa na Alemanha, ele teve à disposição o melhor jogador do último Campeonato Espanhol, Bellingham. Além disso, contou com o principal atleta da Premier League, Foden, e o artilheiro do último Campeonato Alemão, Kane.

Apesar disso, o treinador não conseguiu acabar com o jejum de 58 anos sem títulos. Aliás, o único grande troféu da Inglaterra foi a Copa do Mundo de 1966, que ocorreu no próprio país. Por sinal, é a única seleção que conquistou o Mundial e nunca venceu uma Eurocopa.

“Nas 25 competições posteriores a 1966 e antes da chegada de Gareth, havíamos vencido sete partidas de eliminação direta. Nas últimas quatro competições, sob seu comando, vencemos nove. De fato, em oito anos, vencemos mais partidas das que realmente contam do que nos 50 anos anteriores”, detalhou Mark Bullingham, CEO da Federação Inglesa (FA), através de nota.

“Gareth tornou possível o trabalho impossível e estabeleceu bases sólidas para o sucesso futuro”, complementou dirigente.

Passagem de Southgate e a busca por um substituto

Southgate assumiu o cargo na seleção da Inglaterra em 2016. Na oportunidade, ele passou a ser o técnico depois que os “Três Leões” perderam para a Islândia, nas oitavas de final da Euro.

“Como um inglês orgulhoso, foi a honra da minha vida jogar pela Inglaterra e treinar a Inglaterra. Significou tudo para mim e dei o meu melhor”, concluiu o também ex-jogador, de 53 anos.

Alías, segundo o CEO da Federação Inglesa, o substituto será definido o mais rápido possível. Entre os candidatos estão Eddie Howe, que atualmente comanda o Newcastle. Assim, como dois ex-treinadores do Chelsea: Graham Potter e o argentino Mauricio Pochettino.

