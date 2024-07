Vasco anuncia contratação de Emerson Rodríguez

O Vasco anunciou, nesta terça-feira (16), mais um reforço para o segundo semestre da temporada 2024. Trata-se do atacante colombiano Emerson Rodríguez. O jogador de 23 anos, que estava no Millonarios (COL), chega por empréstimo junto ao Inter Miami (EUA).

Segundo o próprio clube, ele assinou contrato até junho de 2025, mas a transferência só será finalizada na próxima quinta-feira (18), data de abertura da janela de transferências Fifa nos Estados Unidos. De acordo com publicação do clube norte-americano, há opção de compra ao fim do empréstimo – sem valor revelado, porém.

Emerson, que vestirá a número 17, é o quarto reforço do Vasco: antes dele, chegaram Coutinho, Souza e Alex Teixeira.

O colombiano começou a carreira no Real Cundinamarca (COL) e chegou ao Millonarios, onde ganhou destaque internacional. Foi, então, para o Inter Miami, onde atuou com Messi. Ainda teve passagens por empréstimo pelo Santos Laguna (MEX) e novamente pelo Millonarios, até chegar, assim, ao Vasco.

“Estou muito feliz por estar aqui. De vir ao Brasil, ao Vasco da Gama, uma grande instituição que me abriu as portas. Espero poder fazer uma grande temporada e um grande campeonato com os meus companheiros” disse o jogador.

Nome inspirado em ídolos brasileiros

Emerson Rivaldo Rodríguez é filho de um grande fã do futebol brasileiro, que, desse modo, o batizou com esse nome em homenagem a dois ex-jogadores da Seleção Brasileira: Emerson, ex-volante que defendeu o Brasil entre 1997 e 2006, e Rivaldo, campeão do mundo em 2002 e melhor jogador do planeta em 1999.

