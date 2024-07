Campeões se reúnem para comemorar os 30 anos do Tetra

Essa semana marca os 30 anos da conquista do Tetra da Seleção Brasileira. Para celebrar a data, os tetracampeões se reunirão nesta sexta-feira (19) para relembrar feitos daquela conquista histórica. O evento será no restaurante Outback Casinha, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a partir das 19h.

A expectativa é que o encontro conte com quase todos os jogadores que fizeram parte da conquista, além do técnico Carlos Alberto Parreira e outros membros da comissão, como o observador técnico Júnior. Aliás, também estarão presentes os zagueiros Ricardo Gomes e Mozer, nomes cortados de última hora naquela Copa.

Jorginho, um dos heróis do título, festejou a data, que completa 30 anos na quarta-feira, e o reencontro entre os jogadores.

“É um momento único e muito especial. Apesar de nos falarmos até hoje, não é sempre que conseguimos reunir toda essa turma, que, realmente, entrou para a história do futebol brasileiro e mundial. É mesmo uma geração que deixou uma marca, conquistando um título que o Brasil não ganhava há 24 anos. Assim, é bom poder juntar o pessoal e relembrar aquela caminhada”, afirmou Jorginho.

O evento, que contará com um telão exibindo imagens especiais da conquista e dos bastidores do Tetra, com filmagens inéditas feitas por alguns dos jogadores, terá o cantor Pedro Pessoa como atração musical.

