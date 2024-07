Terceiro manto de 2024, Guardiã é lançada e celebra a importância da Amazônia

Batizada de “Guardiã”, terceira camisa de futebol da temporada 2024 é apresentada pelo Paysandu Sport Club. Desenhada pela sua marca própria, a Lobo, a camisa de cor verde simboliza a relação do clube com a Amazônia e o seu povo.

O clube e a sua torcida são os guardiões dos maiores tesouros do planeta e também do futebol da Amazônia.

“Essa camisa é especial também pelo momento que vivemos no Pará e em Belém, que ano que vem vai receber a COP 30, um evento de grandes proporções que vai discutir questões climáticas. E o Paysandu, com toda a sua representatividade, mantém seu posicionamento em prol da defesa e proteção do meio ambiente. A camisa, além de muito bonita, evidencia as cores da nossa região, que hoje está no centro das atenções e das grandes discussões sobre clima no mundo”, afirmou o presidente Mauricio Ettinger.

A tonalidade do verde é, afinal, o resultado da mistura do tradicional azul celeste com o verde que representa a floresta. Além disso, a cor verde está em evidência na história do Paysandu, que conquistou o tetracampeonato da Copa Verde recentemente. O uniforme faz parte de uma série de ações que o clube tem realizado em prol da sustentabilidade, com objetivo de posicionar o Paysandu, o maior representante do futebol na Amazônia, como um catalisador de novas práticas diante de sua imensa e ‘apayxonada’ torcida.

Sustentabilidade

Parte dessas ações começa com a seleção de novos fornecedores engajados com esse posicionamento. No entanto, o atual fornecedor de tecido do clube é responsável pela retirada de cerca de 500 mil garrafas plásticas pós-consumo do meio ambiente. Assim deixou de emitir quase 15 mil quilos de Dióxido de Carbono através de melhorias em seu processo produtivo. Aliás, esse é o primeiro passo dado pela Lobo, que tem desenvolvido produtos mais sustentáveis e ações para promover um maior engajamento da torcida nessa frente.

O produto, aliás, já está disponível em todos os tamanhos nas nove unidades das Lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém e também na cidade de Castanhal, além da opção de compra pelo site oficial da marca Lobo.

