Jorge Jesus atualiza visual e tira ‘mullets’

O técnico Jorge Jesus decidiu renovar o visual para iniciar a nova temporada no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Conhecido pelos ‘mullets’, o português optou por tirar sua marca registrada e apostou em um visual com cabelo mais curtos.

Em seu perfil no Instagram, o técnico fez uma publicação sobre a retomada dos trabalhos no clube saudita. Nas imagens, é possível ver a ‘nova versão’ de Jorge Jesus em meio a primeira sessão de treino na pré-temporada.

“Chegou a hora de dar tudo! Hoje arrancou a pré-época com a primeira sessão de treino pela manhã! Estamos focados em ficar em forma e em preparar uma época histórica”, publicou em sua rede social.

Antes e depois de Jorge Jesus – Fotos: Divulgação

Após um ano de sucesso, Jorge Jesus renovou seu contrato por mais uma temporada com o Al-Hilal (vínculo até o meio do ano que vem). Na última temporada, o português viu seus comandados engatarem 34 vitórias seguidas, o que fez o clube saudita entra para o livro dos recordes, o Guiness Book. Além disso, a equipe conquistou o Campeonato Saudita de forma invicta.

