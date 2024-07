Vasco libera Clayton Silva para acertar com clube português

O Vasco liberou o atacante Clayton Silva para ir a Portugal, onde passará por exames médicos e assinará com o Rio Ave. O atacante embarcou nesta terça-feira e irá ao clube europeu por empréstimo pelo Cruz-Maltino.

Por conta da negociação, Clayton estava treinando à parte do elenco até que tudo se resolvesse. O Cruz-Maltino ainda divergia do clube português em relação ao modelo de contrato, mas os clubes se acertaram.

Clayton Silva chegou ao Vasco em março, vindo do Casa Pia, também de Portugal, por cerca de três milhões de euros (R$ 16,13 na cotação da época). Entretanto, ele atuou por apenas oito jogos pelo Cruz-Maltino, sem ter feito nenhum gol e nenhuma assistência, e não se firmou como uma unanimidade no clube.

Agora, o foco do Vasco está na próxima rodada do Campeonato Brasileiro em que enfrentará o Atlético-GO, fora de casa. O duelo está marcado para esta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly.

