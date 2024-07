Botafogo desiste da contratação do uruguaio Facundo Bernal

O Botafogo desistiu oficialmente da contratação de Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai. A diretoria alvinegra entende que não é o momento para a contratação de jogadores no meio de campo, setor que está bem servido no elenco de Artur Jorge.

Facundo, aliás, tem uma multa de aproximadamente R$ 32 milhões. Assim, o alvinegro disputava a contratação com o Fluminense, que fez uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares por 85% dos direitos do atleta. A proposta foi negada, mas as conversas entre as partes seguem.

Botafogo tem setor de meio de campo recheado

Todavia, o meio de campo no Botafogo conta com Marlon Freitas, Allan (recém-contratado), Tchê Tchê, Gregore e Kauê. Facundo era visto como um jogador com bastante potencial, mas entende-se no clube que não é o momento para investimentos dessa forma.

O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. Porém, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina. Uma de suas maiores virtudes é a facilidade de sair jogando e a jogada aérea, afinal, ele tem 1,87 m de altura.

