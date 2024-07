Mbappé encontra técnico Carlo Ancelotti e estrelas do Real Madrid

O craque Mbappé se apresentou no Real Madrid nesta quarta-feira (16) e, no mesmo dia, o clube espanhol divulgou um vídeo do francês com o técnico Carlo Ancelotti e também com os jogadores, como o goleiro Courtois e o defensor austríaco Alaba.

Todavia, os demais atletas do Real que não chegaram ao menos na semifinal da Copa América e Eurocopa se preparam para a pré-temporada nos Estados Unidos, em julho. Entre eles, os brasileiros Militão, Rodrygo, Vini Jr e Endrick.

