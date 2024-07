Emerson Rodríguez destaca acerto com o Vasco: ‘Contente e preparado’

O colombiano Emerson Rodríguez chega ao Vasco para somar ao ataque cruz-maltino na janela do segundo semestre. O atacante foi revelado pelo Millonarios em 2020 e chega por empréstimo pelo Inter Miami. Encantado com o ambiente, Rodríguez revela que jogar no Brasil é um sonho e enfatiza a felicidade em representar o Vasco destacando sua determinação dentro de campo.

“Agradeço a Deus pela oportunidade e ao Vasco por estar abrindo as portas para mim, estou muito feliz. Jogar aqui sempre foi um sonho para mim e para minha família. Somos torcedores do Brasil, do jogo bonito e bom”, disse antes de complementar.

“Estou contente e preparado para ajudar a equipe, e contribuir dentro de campo. Esse é um clube muito bonito, é um time com torcedores incríveis e acredito que vamos conseguir coisas boas. É um momento muito lindo. Chego com grande atitude, com a melhor energia e com muita vontade de jogar, de mostrar o motivo de estar aqui. Vou dar o meu melhor”, disse Emerson.

O colombiano, aliás, começou a carreira no Real Cundinamarca (COL) e chegou ao Millonarios, onde ganhou destaque internacional. Foi, então, para o Inter Miami, onde atuou com Messi. Ainda teve passagens por empréstimo pelo Santos Laguna (MEX) e novamente pelo Millonarios, até chegar, assim, ao Vasco.

Nome inspirado em ídolos brasileiros

Emerson Rivaldo Rodríguez é filho de um grande fã do futebol brasileiro, que, desse modo, o batizou com esse nome em homenagem a dois ex-jogadores da Seleção Brasileira: Emerson, ex-volante que defendeu o Brasil entre 1997 e 2006, e Rivaldo, campeão do mundo em 2002 e melhor jogador do planeta em 1999.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.