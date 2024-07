Facundo Bernal vira prioridade no Fluminense

O Fluminense tem um forte desejo de contratar o volante Facundo Bernal, do Defensor-URU. Com a desistência do Botafogo, o caminho fica mais fácil para negociar com o jogador. O Tricolor, inclusive, prioriza a contratação do atleta uruguai0, que pode ser o substituto de André. A informação inicial é da Trivela.

A primeira proposta do Fluminense, de US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos, foi recusada. Os uruguaios, entretanto, seguem nas tratativas com o Flu.

Apesar da recusa, o Flu segue forte na contratação. O presidente Mário Bittencourt e o diretor de planejamento Fred passaram todo o dia em negociações com Alberto Ward, mandatário do Defensor, para alinhar valores com o desejo de Facundo.

O Tricolor ainda conta com um trunfo, pois a vontade de Facundo Bernal é de jogar no Brasil e, além disso, gostou da proposta tricolor. A multa rescisória do jovem é de US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões). O clube pretendia oferecer US$ 3 milhões pela mesma fatia que tentou, mas estuda uma proposta ainda maior, por uma porcentagem menor dos direitos econômicos de Facundo Bernal.



O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. Porém, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina. Uma de suas maiores virtudes é a facilidade de sair jogando e a jogada aérea, afinal, ele tem 1,87 m de altura.

Até o momento, o Fluminense já acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna. Apenas o ‘Monstro’ já pode estrear pelo Tricolor.

