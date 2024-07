Internacional perde para Rosario e se complica na Sul-Americana

O Internacional não começou bem a sua briga com o Rosario Central por um lugar nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta terça-feira (16/7), no Gigante de Arroyto, visitou o rival argentino pela partida de ida dos playoffs (repescagem) e perdeu, 1 a 0. O ex-gremista Campaz, o melhor em campo, fez o gol do Rosario, no início do segundo tempo. O Colorado, ainda com o interno Pablo Fernandez como técnico interino fez um bom primeiro tempo, mas foi apático na etapa final e o placar fez justiça. Assim o Inter soma sete jogos sem vencer.

Com o resultado, o Rosario precisa de um empate no jogo de volta, para avançar de fase. O duelo será no dia 23, no Beira-Rio. O Internacional leva o jogo para prorrogação em caso de vitória por um gol. Mas, caso vença por dois ou mais gols, passa de fase. O vencedor deste duelo enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final, que estão programadas para as semanas de 7/8 (ida) e 14/8 (volta).

Equilíbrio no primeiro tempo

O Internacional entrou com time fechado, cinco no meio de campo e Alario mais à frente. Fez bom jogo, conseguindo tirar os espaços do rival e chegando com perigo na frente. Na melhor oportunidade, Alan Patrick encontrou Bruno Henrique que chutou, da entrada da área, na trave. O Rosario buscou sempre o ex-gremista Campaz, que conseguiu vantagem caindo pela esquerda, tentando a finalização. Mas a melhor chance argentina foi um chute de Martínez que obrigou Rochet a grande defesa.

Enfim, o empate ilustrou o equilíbrio dos primeiros 45 minutos, que teve uma notícia ruim para o Colorado: a lesão de Vitão ainda aos 26 minutos (Igor Gomes entrou em seu lugar). Mas o Colorado saiu no lucro. Weslewy deu uma entrada feita e levou amarelo. Poderia ter sido vermelho.

Rosario na frente

O Colorado voltou pior do intervalo, enquanto o Rosario veio bem mais ligado. Quase marcou aos dois minutos em cabeçada de Facundo Mallo em escanteio cobrado por Campaz. E saiu na frente aos quatro. Um chutão da zaga do Rosario era de fácil domínio para Rômulo. Mas o volante, que era o último homem, perdeu o tempo da bola. Assim, quando foi tentar a recuperação, perdeu a disputa de corpo para Campaz, que ganhou a jogada e tocou na saída de Rochet.

Internacional em cima, mas sem sucesso

Atrás do placar, o Inter foi para cima e Alario e quase empatou de cabeça. A bola estava entrando, mas Marco Rubén salvou em cima da linha. Depois dos 20 minutos, o jogo passou a foicar maois pegado. O time gaúcho tinha a posse de bola (58%), mas não encontrou espaços. No fim, quase levou o segundo, mas Rochet apareceu bem.

O jogo teve duas interrupções. Um torcedor caiu do segundo para o primeiro andar do estádio. Primeiramente a partida parou dois minutos. Pouco depois, para que o torcedor fosse retirado passando pelo gramado, parou por mais dois minutos. Até o fechamento da partida não se tinha informação da gravidade do acidente.

Rosario Central 1×0 Internacional

Playoffs da Sul-Americana

Local: Gigante de Arroyito, Rosário (ARG)

Data: 16/7/2024

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel (Damián Martínez, 38’/2ºT), Facundo Mallo, Quintana e Sánchez; Ibarra (Rodríguez, 47’/2ºT), Maurício Martínez e Lovera (Gómez, Intervalo); Copetti, Marco Rúben (Modica, 38’/2ºT) e Campaz (Kevin Ortiz, 47’/2ºT). Técnico: Miguel Russo

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes, 26’/1ºT), Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado, 33’/2ºT); Lucas Alario (Lucca, 46’/2ºT). Técnico: Pablo Fernández*

(*)Técnico Interino

Gols: Campaz, 4’/2ºT (1-0)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do Chile)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartões amarelos: Gomez (ROS); Wesley (INT)

Cartões vermelhos:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.