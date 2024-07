Inteligência artificial refaz time do tetra com craques do futebol contemporâneo

Pronto! Agora, os mais novos terão uma noção melhor de quem foram os tetracampeões do mundo, há exatos 30 anos. O site “Somos Fanáticos” recorreu, então, à inteligência artificial para recriar com o máximo de detalhes os 11 titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, só que compostos apenas por jogadores que fizeram ou fazem história no futebol contemporâneo. Quem seriam, afinal, os artistas do tetra?

O “prompt”, comando para ferramenta de inteligência artificial montar uma versão atual do time do tetra, foi o seguinte: “Ao levar em consideração o estilo de jogo, a posição em campo, e características como temperamento, liderança e altura, que jogador de futebol da atualidade, não importa a nacionalidade, é mais parecido com o ex-jogador (nome do titular do time do tetra), campeão do mundo em 1994?”. Ou seja, a partir de agora, você encontra as respostas que a máquina forneceu e tem a chance de dar o seu parecer: o quanto que ela entende de futebol?

Taffarel – Alisson (goleiro do Liverpool e do Brasil)

“Ambos são goleiros que combinam, por exemplo, habilidades de defesa com um excelente posicionamento e reflexos rápidos. Tanto Taffarel quanto Alisson são conhecidos por sua liderança, calma sob pressão e habilidade de organizar a defesa. Alisson também possui uma presença física similar à de Taffarel, com uma altura de 1,91m”.

Jorginho – Carvajal (lateral-direito do Real Madrid e da Espanha)

“São laterais que sobem bastante ao ataque e que, assim, são conhecidos por sua resistência e capacidade de cruzamento. Carvajal, assim como Jorginho, é um líder natural, tem um excelente senso posicional, e é altamente confiável tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ambos possuem um temperamento combativo e altura similar”.

Aldair – Van Dijk (zagueiro do Liverpool e da Holanda)

“Zagueiros centrais de alta qualidade, excelentes no jogo aéreo e com ótima leitura de jogo. Van Dijk se destaca pela liderança, compostura e habilidades defensivas, características que Aldair também possuía. Ambos são, portanto, altos, fortes fisicamente e influentes em suas equipes”.

Márcio Santos – Koulibaly (zagueiro do Al Hilal e Senegal)

“Zagueiros fortes fisicamente, com bom posicionamento e habilidades defensivas sólidas. Koulibaly compartilha a força física, altura e presença dominante em campo que Márcio Santos possuía. Ambos são líderes em suas respectivas defesas”.

Branco – Alex Sandro (lateral-esquerdo, ex-Juventus e seleção brasileira)

“Laterais-esquerdos com capacidade ofensiva, bons cruzamentos e chute forte de longa distância. Alex Sandro tem um estilo de jogo similar ao de Branco, incluindo a habilidade de se envolver no ataque e ser sólido na defesa. Ambos são conhecidos pela precisão nos cruzamentos e capacidade de marcar gols importantes”.

Mauro Silva – Casemiro (volante do Manchester United e da seleção brasileira)

“Volantes defensivos, conhecidos pela força, resistência e capacidade de proteger a defesa. Casemiro é visto como um líder em campo, com um temperamento competitivo e habilidade de interromper ataques adversários, muito similar a Mauro Silva. Ambos possuem uma altura e presença física comparáveis”.

Dunga – Busquets (volante do Inter Miami e da Espanha)

“Volantes com forte capacidade de marcação, boa visão de jogo e liderança em campo. Busquets, assim como Dunga, é um líder nato, tem excelente visão de jogo e é crucial na transição defesa-ataque. Ambos compartilham um temperamento calmo e calculado em campo”.

Mazinho – Kimmich (meia do Bayern de Munique e da Alemanha)

“Meio-campistas versáteis, capazes de atuar em várias posições do setor e com boa visão de jogo. Kimmich, como Mazinho, é conhecido pela sua versatilidade, inteligência tática e capacidade de distribuir o jogo. Ambos têm uma altura e presença física similares”.

Zinho – Modric (meia do Real Madrid e da Croácia)

“Meio-campistas criativos com excelente controle de bola, visão de jogo e habilidade de passe. Modrić é um jogador técnico, assim como Zinho, com uma capacidade excepcional de criar oportunidades de gol. Ambos são líderes no meio-campo e possuem um físico semelhante”.

Bebeto – Griezmann (atacante do Atlético de Madrid e da França)

“Atacantes móveis, bons finalizadores e com excelente movimentação dentro da área. Griezmann compartilha com Bebeto a habilidade de finalizar bem, movimentar-se inteligentemente e criar jogadas ofensivas. Ambos são conhecidos por sua agilidade e altura comparável”.

Romário – Agüero (ex-atacante argentino, aposentado)

“Atacantes com instinto de gol, habilidade de drible e presença marcante na área. Agüero, assim como Romário, é conhecido por sua capacidade de marcar gols, driblar defensores e ser decisivo em momentos importantes. Ambos são relativamente baixos, mas compensam, enfim, com sua agilidade e finalização precisa”.

