Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Palmeiras

O Fluminense busca a reação no Campeonato Brasileiro. Lanterna, com 8 pontos, a equipe tem ido ao mercado para reforçar o elenco e também confia no apoio da torcida para reagir. Assim, o clube carioca divulgou mais uma parcial da venda de ingressos para o duelo com o Palmeiras, no Maracanã.

Até o momento, já foram vendidos quase 30 mil ingressos para a partida, que acontece no dia 24 de junho, às 21h30 (de Brasília). Nesse sentido, será a volta do time ao Maracanã depois de uma sequência de três partidas consecutivas longe do Rio de Janeiro, na competição nacional. O jogo ainda não contará com o acesso por biometria, algo que só acontecerá contra o Bahia, no dia 4 de agosto.

Cabe destacar que o confronto com o Alviverde deve marcar a reestreia de Thiago Silva no Maracanã. O defensor, aliás, já está regularizado e apto para estar em campo. Até lá, o clube deve anunciar mais reforços, como Nonato, Kevin Serna, ex-Alianza Lima, e Ignácio, que pertencia ao Sporting Cristal, também do Peru.

VOCÊS NÃO SE COMPARAM A NADA! A 7 dias da partida, já somos quase 3️⃣0️⃣ mil Tricolores confirmados pro jogo contra o Palmeiras! Faça o seu check-in >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/PuLVbZEwTO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 17, 2024

Antes disso, o Fluminense mede forças com o Cuiabá, no próximo domingo (21), dia do aniversário do clube carioca, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. Restam três jogos para a equipe de Mano Menezes finalizar o primeiro turno.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.