Atacante dinamarquês, ex-Barcelona, interessa ao Grêmio

O Grêmio mostra-se bastante ativo nesta segunda janela de transferências na temporada. Afinal, o principal objetivo da equipe é se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube já anunciou duas contratações e ainda está atrás de fechar com mais dois atacantes. O nome da vez seria o dinamarquês Braithwaite, que tem passagens por Barcelona e Espanyol, segundo a imprensa europeia.

O Tricolor Gaúcho ainda não confirmou que há conversas com o atleta, mas que se adequa ao perfil de jogador que o Imortal busca no mercado. O modelo de negócio também é bastante atrativo, já que ele está livre após expirar seu contrato com o Espanyol. Ou seja, se as negociações evoluírem, Braithwaite chegaria sem custos de transferências.

Em sua última temporada, o dinamarquês disputou a Segunda Divisão da Espanha e foi decisivo para o retorno da equipe à elite nacional. Isso porque Braithwaite foi autor de 22 gols na competição. Um fator que pode atrapalhar a contratação por parte do Grêmio é também o desejo do Olympiacos, da Grécia, em contar com o jogador.

Contratações certas e encaminhadas do Grêmio

Nos últimos dias, o Grêmio anunciou a contratação do meio-campista colombiano Miguel Monsalve, além do atacante chileno Alexander Aravena. Além disso, o clube ainda tem como prioridade a chegada de mais um centroavante depois da saída de JP Galvão, que retornou ao Fenerbahçe, da Turquia. Por sinal, há negociações avançadas com o uruguaio Matías Arezo.

Carreira de Braithwaite

O atacante iniciou sua carreira em seu país natal, na base do Midtjylland, e depois se transferiu para o Esbjerg, ainda para a equipe de categorias inferiores. Ele subiu para o elenco principal em 2009. Após se destacar, foi atuar na liga francesa, onde defendeu o Toulouse. Braithwaite seguiu se sobressaindo e foi contratado pelo Middlesbrough, da Inglaterra, na temporada 16/17. Contudo, sua passagem foi discreta e curta. Posteriormente, transferiu-se para a Espanha, onde deu continuidade ao restante de sua trajetória. No país, ele atuou por Leganés, Barcelona e Espanyol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook