Atlético-GO x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Vasco, atrás da quarta vitória seguida, visita o Atlético-GO em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, nesta quarta-feira (17/7), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 17ª rodada. O Cruz-Maltino, com 20 pontos, quer seguir subindo na tabela. Já o Dragão, que ocupa a penúltima posição (11 pontos), busca sua primeira vitória como mandante – é o único dos 20 clubes da elite que ainda não venceu em casa. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a sua transmissão a partir das 17h30 com um pré-jogo de primeira. A narração estará a cargo de Aldo Luiz

A cobertura da Voz do Esporte também conta com Leidi Marques fazendo os comentários e Giovanni Danjo, com as reportagens. Clique na arte acima a partir das 17h30 e acompanhe Atlétixo-GO x Vasco.

