Jogador da seleção japonesa é detido por agressão sexual

A recente contratação do Mainz 05, Kaishu Sano acabou detido por agressão sexual após denúncia de uma mulher de 30 anos. O caso, segundo relatos da mídia japonesa, ainda envolveu outros dois homens e ocorreu no último domingo (14) em um hotel.

Segundo informações da televisão japonesa NHK, Kaishu estava jantando com os amigos no hotel, em Tóquio, antes do crime. A mulher buscou auxílio imediatamente após o ocorrido e acionou a polícia, que deteve o trio ainda próximo ao local.

O clube detentor dos direitos de Kaishu, o Mainz 05, se manifestou nas redes sociais após a repercussão do caso. Em nota, o time mostrou-se surpreso com a notícia, mas optou por não fazer comentários até que o assunto seja esclarecido.

Late yesterday evening, Mainz 05 were surprised by reports that new signing Kaishu Sano has been arrested in his homeland.

Due to lack of information, we cannot yet assess or comment on these reports. (1/2)

