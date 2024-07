Botafogo acerta contratação de Bruninho, filho de ex-goleiro Bruno

O Botafogo acertou com mais uma contratação para as categorias de base. Trata-se de Bruninho Samúdio, goleiro de 14 anos que estava no Athletico-PR. O jovem é filho de Bruno, ex-jogador do Flamengo acusado de assassinar sua ex-namorada, Eliza Samúdio.

Com passagens por Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, Bruno esteve preso por planejamento e participação no sequestro e assassinato da modelo Eliza Samúdio, com quem teve um filho: Bruninho Samúdio. O jovem nasceu um pouco antes da condenação do pai.

Contratação do Botafogo

Apesar da tragédia familiar, Bruninho Samúdio iniciou sua carreira no futebol e se destacou pelo Furacão. O goleiro, dessa forma, recebeu proposta de sete clubes no meio do ano. No entanto, ele optou por defender as traves do Sub-14 do Glorioso. A negociação teve participação importante de Léo Coelho, diretor de futebol da base do clube alvinegro.

Aliás, Bruninho Samúdio tem 1,88m de altura e é considerado um goleiro promissor. O Botafogo, desse modo, espera auxiliar diretamente no crescimento do jovem. Afinal, os dirigentes alvinegros vêm investindo pesado nas categorias de base e têm fornecido uma estrutura multidisciplinar para os seus jovens talentos.

