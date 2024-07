Coritiba negocia a saída de Leandro Damião

Leandro Damião está de saída do Coritiba. As partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atacante, que assinou com o clube paranaense em fevereiro deste ano, segundo o “ge”.

O experiente jogador, de 34 anos, disputou apenas 16 partidas, com três gols marcados. O Coxa tenta aliviar a folha salarial para poder investir em reforços e tentar buscar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

Além de Damião, outros três atletas deixaram o Alto da Glória: os volantes Arilson (para o Vila Nova) e Andrey (Ceará), e o atacante David (Juventude).

A estreia do centroavante foi animadora. Ele foi titular pelo Coritiba diante do Cianorte, pelo Campeonato Paranaense, e fez o primeiro gol da vitória por 4 a 0, no jogo de ida quartas de final da competição estadual. Contudo, o rendimento foi caindo e ele só balançou as rede mais duas vezes.

Damião atuava no Kawasaki Frontale, do Japão, desde 2018, antes de acertar com o Coxa. Na equipe nipônica, foram 178 jogos, 71 gols e 24 assistências. Ele conquistou duas vezes a J-League, uma Copa do Imperador, uma Copa da Liga Japonesa e duas Supercopas do Japão.

Atualmente, o Coritiba está em décimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. A equipe está a quatro pontos do Sport, que abre o G4 da competição.

Na próxima sexta-feira (19), o Coxa volta a campo para enfrentar o Mirassol, no Couto Pereira, à 21h30 (de Brasília).

