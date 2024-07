Esposa de Daniel Alves publica vídeo com animal inusitado

A espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, publicou um vídeo em sua rede social em que aparece cuidando de um morcego. O ‘pet’ inusitado foi adotado após ser encontrado no quintal da mansão da modelo em Barcelona, na Espanha.

No Instagram, Sanz compartilhou os cuidados com animal, incluindo o momento de alimentação, feito com uma seringa. Além disso, a modelo também publicou em seu story mais informações da espécie (myotis capaccinii) em questão, que corre risco de extinção.

Apesar da atenção e tratamento do morcego, a intenção de Joana é entregá-lo para o órgão do governo espanhol responsável pelos animais silvestres. A modelo registrou nas redes sociais a busca sem sucesso para contatá-los, já que foi respondida em catalão e não em espanhol.

“Se estou escrevendo em espanhol para uma organização pública catalã, bem, se eu falasse catalão, eu faria isso em catalão, não? Eu acho. Me parece uma forma de excluir quem não é daqui como se obrigasse a te entender. Não é necessário, né? Não sei”, desabafou em seu perfil.

Relação de Joana Sanz com Daniel Alves

A espanhola está casada com Daniel Alves desde 2017. Apesar da condenação do brasileiro a 4 anos e um mês após estuprar uma mulher em uma boate na Espanha, a modelo manteve o relacionamento o ex-jogador. Preso em janeiro de 2023, o ex-Barcelona, PSG e São Paulo deixou a prisão após o pagamento de uma fiança no valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) e aguarda em liberdade o julgamento dos recursos de seu caso.

