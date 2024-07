Fluminense vence o Bragantino no último lance pelo Brasileirão Sub-20

Em dia de rodada com vários jogos pelo Brasileirão Sub-20, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), em Atibaia (SP), pela 14ª rodada. A partida aconteceu Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), CT do Massa Bruta.

Luis Fernando, aos 45+4′ do segundo tempo – o árbitro dera quatro de acréscimos – marcou o gol salvador, que mantém o Flu acreditando, assim, em vaga nas quartas de final. Ele aproveitou cruzamento perfeito de Arthur em cobrança de falta e anotou o gol da vitória, fazendo os cariocas alcançarem três jogos sem derrotas na competição.

Dessa forma, o Tricolor sobe para a 12ª posição, com 18 pontos. São três a menos que o Santos, atual oitavo colocado, com 21. O Massa Bruta, por sua vez, estaciona nos 15 pontos, seguindo na 15ª posição e com poucas chances de classificação.

O Tricolor carioca volta a campo no próximo sábado (20), pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-20, ao enfrentar o Bangu, às 10h (de Brasília). Já pelo Brasileiro, o próximo compromisso é na terça (23), diante do Corinthians (14º), no Vale das Laranjeiras, pela 15ª rodada.

O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Velo Clube pelo Paulistão Sub-20, também no sábado. Na quarta (24), visita o Cruzeiro (3º), pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20.

